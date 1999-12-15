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Солид Банк, автокредит

На приобретение подержанного автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 10 лет на момент выдачи кредита
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    150 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    12,99—15%
    зависит первоначального взноса и срока кредита
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    1,5% от суммы кредита, но не менее 5000 рублей и не более 9000 рублей за перевод денежных средств на счет автодилера
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • возможно включение в сумму кредита страховых премий и доп. оборудования;
    • страхование КАСКО оформляется по желанию клиента;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • первоначальный взнос - от 10%;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автодилера
    Особые ограничения
    • подтверждение дохода требуется при первоначальном взносе менее 30%;
    • подтверждение дохода не требуется при суме кредита до 1,5 млн рублей и первоначальном взносе от 30%;
    • подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1,5 млн рублей и первоначальном взносе более 70%
  • Дата актуализации
    01.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение подержанного автомобиля» в 21 городе России

Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
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Телефоны
(423) 226-57-22

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