На приобретение подержанного автомобиля
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 10 лет на момент выдачи кредита
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
150 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
12,99—15%
зависит первоначального взноса и срока кредита
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
1,5% от суммы кредита, но не менее 5000 рублей и не более 9000 рублей за перевод денежных средств на счет автодилера
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- возможно включение в сумму кредита страховых премий и доп. оборудования;
- страхование КАСКО оформляется по желанию клиента;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- первоначальный взнос - от 10%;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автодилера
- подтверждение дохода требуется при первоначальном взносе менее 30%;
- подтверждение дохода не требуется при суме кредита до 1,5 млн рублей и первоначальном взносе от 30%;
- подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1,5 млн рублей и первоначальном взносе более 70%
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Дата актуализации
01.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение подержанного автомобиля» в 21 городе России
Справочная информация
АО «Солид Банк»
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
в вашем городе
Москва
(423) 226-57-22