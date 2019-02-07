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Акцепт, автокредит

Залоговые автомобили

Основные сведения
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • мотоцикл
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    14,5—18,5%
    зависит от срока кредита и возраста автомобиля; 14,5—15,5% годовых — если предоставляется дополнительный залог недвижимости/ автомобиля; 15,5—18,5% годовых — если в залог принимается приобретаемый автомобиль; + 0,5 п. п. если собственником автомобиля не является банк
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    23 года—63 года
    до 68 лет на момент погашения кредита для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Кредит предоставляется на приобретение автотранспортных средств категории «A», «B», «C», «D» и прицепов, находящихся в залоге или в собственности у банка.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность приобретения авто у частного лица;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • требуется привлечение супруга в качестве созаемщика;
    • первоначальный взнос - от 30%
    Особые ограничения
    • предприятие-работодатель должно обслуживаться в регионе присутствия банка;
    • ставка выше на 0,5 п. п. если собственником автомобиля не является банк;
    • ставка ниже на 1 - 3 п. п. если предоставляется дополнительный залог недвижимости / автомобиля возрастом до 5 лет
  • Дата актуализации
    07.02.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Залоговые автомобили» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
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