Залоговые автомобили
Основные сведения
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- мотоцикл
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
14,5—18,5%
зависит от срока кредита и возраста автомобиля; 14,5—15,5% годовых — если предоставляется дополнительный залог недвижимости/ автомобиля; 15,5—18,5% годовых — если в залог принимается приобретаемый автомобиль; + 0,5 п. п. если собственником автомобиля не является банк
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—63 года
до 68 лет на момент погашения кредита для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Кредит предоставляется на приобретение автотранспортных средств категории «A», «B», «C», «D» и прицепов, находящихся в залоге или в собственности у банка.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность приобретения авто у частного лица;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- требуется привлечение супруга в качестве созаемщика;
- первоначальный взнос - от 30%
- предприятие-работодатель должно обслуживаться в регионе присутствия банка;
- ставка выше на 0,5 п. п. если собственником автомобиля не является банк;
- ставка ниже на 1 - 3 п. п. если предоставляется дополнительный залог недвижимости / автомобиля возрастом до 5 лет
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Дата актуализации
07.02.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Залоговые автомобили» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
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