Залоговые автомобили

Основные сведения Вид транспортного средства легковой автомобиль мотоцикл коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 14,5—18,5%

зависит от срока кредита и возраста автомобиля; 14,5—15,5% годовых — если предоставляется дополнительный залог недвижимости/ автомобиля; 15,5—18,5% годовых — если в залог принимается приобретаемый автомобиль; + 0,5 п. п. если собственником автомобиля не является банк

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—63 года

до 68 лет на момент погашения кредита для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Кредит предоставляется на приобретение автотранспортных средств категории «A», «B», «C», «D» и прицепов, находящихся в залоге или в собственности у банка.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность приобретения авто у частного лица; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; не требуется страхование КАСКО Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; требуется привлечение супруга в качестве созаемщика; первоначальный взнос - от 30% Особые ограничения предприятие-работодатель должно обслуживаться в регионе присутствия банка; ставка выше на 0,5 п. п. если собственником автомобиля не является банк; ставка ниже на 1 - 3 п. п. если предоставляется дополнительный залог недвижимости / автомобиля возрастом до 5 лет

Дата актуализации 07.02.2019 16:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Залоговые автомобили» в 9 городах России

Справочная информация АО «Банк Акцепт» Адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14 ОГРН 1025400000427 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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