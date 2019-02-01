Автомобиль в кредит
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
иностранный новый
-
Срок кредита
6 мес.—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
100 000—4 500 000
-
Минимальный первоначальный взнос
25%
-
Cтавка по кредиту
14%
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
25 лет—67 лет
-
Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Особые условия
Погашение — аннуитетными или дифференцированными платежами.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- предоставляется ИП
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
- возраст заемщика - от 25 лет;
- рассмотрение заявки - до 6 рабочих дней
- для мужчин в возрасте до 27 лет, при отсутствии в паспорте отметки о воинской обязанности, требуется военный билет или иной документ, содержащий информацию об урегулировании отношений с органами призыва на военную службу на срок кредита;
- первоначальный взнос - от 30% при сумме кредита свыше 1,5 млн рублей
-
Дата актуализации
01.02.2019 12:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автомобиль в кредит» в 22 городах России
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
в вашем городе
Симферополь
(3652) 54-89-05