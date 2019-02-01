Автомобиль в кредит

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 500 000

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 14%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 25 лет—67 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитетными или дифференцированными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; предоставляется ИП Минусы требуется страхование КАСКО; подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ; требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита; возраст заемщика - от 25 лет; рассмотрение заявки - до 6 рабочих дней Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет, при отсутствии в паспорте отметки о воинской обязанности, требуется военный билет или иной документ, содержащий информацию об урегулировании отношений с органами призыва на военную службу на срок кредита; первоначальный взнос - от 30% при сумме кредита свыше 1,5 млн рублей

Дата актуализации 01.02.2019 12:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автомобиль в кредит» в 22 городах России

Справочная информация АО «Черноморский банк развития и реконструкции» Адрес 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24 Отделения и банкоматы в вашем городе Симферополь Отделения 6 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны (3652) 54-89-05

797