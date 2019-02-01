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Черноморский банк развития и реконструкции, автокредит

Автомобиль в кредит

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—4 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    25%
  • Cтавка по кредиту
    14%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    25 лет—67 лет
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитетными или дифференцированными платежами.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • предоставляется ИП
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
    • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
    • возраст заемщика - от 25 лет;
    • рассмотрение заявки - до 6 рабочих дней
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет, при отсутствии в паспорте отметки о воинской обязанности, требуется военный билет или иной документ, содержащий информацию об урегулировании отношений с органами призыва на военную службу на срок кредита;
    • первоначальный взнос - от 30% при сумме кредита свыше 1,5 млн рублей
  • Дата актуализации
    01.02.2019 12:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автомобиль в кредит» в 22 городах России

Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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