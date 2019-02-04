Автокредит

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства для автомобилей ВАЗ, ВИС,ГАЗ, Daewoo, ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и других автомобилей, производимых на территории РФ под российскими брендами, для китайских и индийский марок — до 3 лет, для прочих марок — до 10 лет

Срок кредита 1 год—5 лет

до 59 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 19—23,7%

определяется индивидуально; при несвоевременном предоставлении ПТС в банк — 31% годовых

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—76 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Погашение — аннуитетными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос не требуется; подтверждение дохода не требуется; страхование КАСКО не требуется; возможность приобретения автомобиля у частного лица; возраст заемщика - до 76 лет Минусы банк не раскрывает условия, влияющие на размер процентной ставки Особые ограничения при несвоевременном предоставлении ПТС в банк ставка увеличивается до 31%, ПТС предоставляется в оригинале для снятия копии сотрудником банка, оригинал ПТС остается у заемщика

Дата актуализации 04.02.2019 17:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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