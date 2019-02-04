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Восточный Банк, автокредит

Автокредит

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    для автомобилей ВАЗ, ВИС,ГАЗ, Daewoo, ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и других автомобилей, производимых на территории РФ под российскими брендами, для китайских и индийский марок — до 3 лет, для прочих марок — до 10 лет
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
    до 59 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    19—23,7%
    определяется индивидуально; при несвоевременном предоставлении ПТС в банк — 31% годовых
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—76 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Особые условия
    Погашение — аннуитетными платежами.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • первоначальный взнос не требуется;
    • подтверждение дохода не требуется;
    • страхование КАСКО не требуется;
    • возможность приобретения автомобиля у частного лица;
    • возраст заемщика - до 76 лет
    Минусы
    • банк не раскрывает условия, влияющие на размер процентной ставки
    Особые ограничения
    • при несвоевременном предоставлении ПТС в банк ставка увеличивается до 31%, ПТС предоставляется в оригинале для снятия копии сотрудником банка, оригинал ПТС остается у заемщика
  • Дата актуализации
    04.02.2019 17:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 254 городах России

Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
Сайт
www.vostbank.ru
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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