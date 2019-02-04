Автокредит
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
для автомобилей ВАЗ, ВИС,ГАЗ, Daewoo, ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и других автомобилей, производимых на территории РФ под российскими брендами, для китайских и индийский марок — до 3 лет, для прочих марок — до 10 лет
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Срок кредита
1 год—5 лет
до 59 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
19—23,7%
определяется индивидуально; при несвоевременном предоставлении ПТС в банк — 31% годовых
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—76 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Особые условия
Погашение — аннуитетными платежами.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- первоначальный взнос не требуется;
- подтверждение дохода не требуется;
- страхование КАСКО не требуется;
- возможность приобретения автомобиля у частного лица;
- возраст заемщика - до 76 лет
Особые ограничения
- банк не раскрывает условия, влияющие на размер процентной ставки
- при несвоевременном предоставлении ПТС в банк ставка увеличивается до 31%, ПТС предоставляется в оригинале для снятия копии сотрудником банка, оригинал ПТС остается у заемщика
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Дата актуализации
04.02.2019 17:28