Классический

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 3 лет на момент подачи заявки, до 7 лет на момент окончания кредита

Срок кредита 1 год—7 лет

до 5 лет – на автомобили отечественного производства, производства Украины или КНР

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 17,5%

— 3 п. п. при наличии личного страхования; − 1 п. п. при стоимости ТС от 1 млн рублей; + 2 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 2 п. п. для сотрудников ГК «ТАИФ»

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 12 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; максимальная сумма кредита не ограничена; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; допускается привлечение до 4 созаемщиков (могут выступать родственники первой очереди); возможность включить КАСКО в сумму кредита Минусы требуется постоянная регистрация в Республике Татарстан; требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 1 п. п. если стоимость автомобиля от 1 млн рублей; ставка ниже на 2 п. п. для сотрудников ГК "ТАИФ"; ставка выше на 2 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; при покупке нового автомобиля и первоначальном взносе от 50% страхование КАСКО не требуется; при подтверждении дохода справкой по форме банка первоначальный взнос - от 50%

Дата актуализации 13.02.2019 12:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Классический» в 3 городах России

Справочная информация ООО «Банк «Аверс» Адрес 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3 ОГРН 1021600000993 Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 9 Банкоматы 38 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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