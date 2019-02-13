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Аверс, автокредит

Классический (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 3 лет на момент подачи заявки, до 7 лет на момент окончания кредита
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
    до 5 лет – на автомобили отечественного производства, производства Украины или КНР
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    19,5%
    — 3 п. п. при наличии личного страхования; −1 п. п. при стоимости ТС от 1 млн рублей; −2 п. п. при покупке нового автомобиля и первоначальном взносе от 50%; — 2 п. п. для сотрудников ГК «ТАИФ»
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    22 года—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    12 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • допускается привлечение до 4 созаемщиков (могут выступать родственники первой очереди);
    • возможность включить КАСКО в сумму кредита;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация в Республике Татарстан;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка ниже на 1 п. п. если стоимость автомобиля от 1 млн рублей;
    • ставка ниже на 2 п. п. для сотрудников ГК "ТАИФ";
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 2 п. п. при покупке нового автомобиля и первоначальном взносе от 50%
    • при подтверждении дохода справкой по форме банка первоначальный взнос - от 50%
  • Дата актуализации
    13.02.2019 12:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Классический (без КАСКО)» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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