Классический (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 3 лет на момент подачи заявки, до 7 лет на момент окончания кредита
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Срок кредита
1 год—7 лет
до 5 лет – на автомобили отечественного производства, производства Украины или КНР
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
19,5%
— 3 п. п. при наличии личного страхования; −1 п. п. при стоимости ТС от 1 млн рублей; −2 п. п. при покупке нового автомобиля и первоначальном взносе от 50%; — 2 п. п. для сотрудников ГК «ТАИФ»
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
22 года—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
12 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- допускается привлечение до 4 созаемщиков (могут выступать родственники первой очереди);
- возможность включить КАСКО в сумму кредита;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в Республике Татарстан;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка ниже на 1 п. п. если стоимость автомобиля от 1 млн рублей;
- ставка ниже на 2 п. п. для сотрудников ГК "ТАИФ";
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 2 п. п. при покупке нового автомобиля и первоначальном взносе от 50%
- при подтверждении дохода справкой по форме банка первоначальный взнос - от 50%
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Дата актуализации
13.02.2019 12:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Классический (без КАСКО)» в 3 городах России
Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
1021600000993
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Казань
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