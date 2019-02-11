Престиж на покупку подержанного автомобиля марок Jaguar, Land Rover, Volvo, Porsche
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Марка, модель
- Jaguar
- Land Rover
- Porsche
- Volvo
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Срок кредита
до 3 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—6 500 000
стоимость автомобиля — от 1,2 млн рублей
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
14,8%
— 3 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
0,5 лет
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Особые условия
Оформить кредит также возможно с отсрочкой платежа: заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов — 55% от стоимости автомобиля. Срок кредита не должен превышать три года, минимальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита не должна превышать 6,5 млн. рублей.Общая сумма кредита (без учета добровольных программ страхования жизни и здоровья Заемщика) не должна превышать: 90% стоимости приобретаемого автомобиля при первоначальном взносе менее 30%, 75% стоимости приобретаемого автомобиля при первоначальном взносе не менее 30%.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- низкая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить страховые премии в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- может потребоваться поручительство физ. лица;
- небольшой срок кредитования;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- стоимость автомобиля - от 1,2 млн рублей;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя;
- максимальный размер кредита для автомобилей, срок эксплуатации которых на момент получения кредита более 2-х лет - 2,8 млн рублей;
- подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 920 тыс. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей;
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Дата актуализации
11.02.2019 12:01