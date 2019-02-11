Престиж на покупку подержанного автомобиля (без КАСКО) марок Jaguar, Land Rover, Volvo, Porsche

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Марка, модель Jaguar Land Rover Porsche Volvo

Срок кредита до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—6 500 000

стоимость автомобиля — от 1,2 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 17,8%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Оформить кредит также возможно с отсрочкой платежа: заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов — 55% от стоимости автомобиля. Срок кредита не должен превышать три года, минимальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита не должна превышать 6,5 млн. рублей.Общая сумма кредита (без учета добровольных программ страхования жизни и здоровья Заемщика) не должна превышать: 90% стоимости приобретаемого автомобиля при первоначальном взносе менее 30%, 75% стоимости приобретаемого автомобиля при первоначальном взносе не менее 30%.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; не требуется страхование КАСКО Минусы может потребоваться поручительство физ. лица; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения стоимость автомобиля - от 1,2 млн рублей; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя; максимальный размер кредита для автомобилей, срок эксплуатации которых на момент получения кредита более 2-х лет - 2,8 млн рублей; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 920 тыс. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей;

Дата актуализации 11.02.2019 12:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Престиж на покупку подержанного автомобиля (без КАСКО) марок Jaguar, Land Rover, Volvo, Porsche» в 34 городах России

Справочная информация АО «ЮниКредит Банк» Адрес 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ОГРН 1027739082106 Сайт www.unicreditbank.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 33 Банкоматы 34 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-10-20 — единая справочная служба

2 003