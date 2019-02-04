На приобретение новых автомобилей (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита (комментарии)
зависит от платежеспособности заемщика, но не более 80% от стоимости ТС
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
20—21%
зависит от первоначального взноса; при несвоевременном предоставлении ПТС в банк ставка удваивается; — 3 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—60 лет
до 55 лет для женщин на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- в случае несвоевременного предоставления ПТС процентная ставка удваивается;
- клиентам в возрасте от 18 до 20 лет требуется поручительство работающих родителей;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
04.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение новых автомобилей (без КАСКО)» в 19 городах России
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
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