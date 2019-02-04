На приобретение подержанных автомобилей (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Срок кредита до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита (комментарии) зависит от платежеспособности заемщика, но не более 70% от стоимости ТС

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 22—23%

зависит от первоначального взноса; при несвоевременном предоставлении ПТС в банк ставка удваивается; — 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 18 лет—60 лет

до 55 лет для женщин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; не требуется страхование КАСКО Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ; первоначальный взнос - от 30%; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения в случае несвоевременного предоставления ПТС процентная ставка удваивается; клиентам в возрасте от 18 до 20 лет требуется поручительство работающих родителей; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 04.02.2019 15:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «Автоградбанк» Адрес 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (8552) 32-50-00

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