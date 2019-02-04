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Автоградбанк, автокредит

На приобретение подержанных автомобилей (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита (комментарии)
    зависит от платежеспособности заемщика, но не более 70% от стоимости ТС
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    22—23%
    зависит от первоначального взноса; при несвоевременном предоставлении ПТС в банк ставка удваивается; — 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—60 лет
    до 55 лет для женщин на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • в случае несвоевременного предоставления ПТС процентная ставка удваивается;
    • клиентам в возрасте от 18 до 20 лет требуется поручительство работающих родителей;
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    04.02.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение подержанных автомобилей (без КАСКО)» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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