Новый мотоцикл стоимостью от 1,2 млн рублей (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства мотоцикл мототранспорт

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 17,8%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок кредитования; не требуется страхование КАСКО; крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита; Минусы может потребоваться поручительство физического лица; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; требуется поручительство супруга/супруги в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости мотоцикла и сумме кредита не более 1,5 млн. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости мотоцикла и сумме кредита не более 3 млн рублей

Дата актуализации 11.02.2019 13:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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