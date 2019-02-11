Новый мотоцикл стоимостью от 1,2 млн рублей (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- мотоцикл
- мототранспорт
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
17,8%
— 3 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок кредитования;
- не требуется страхование КАСКО;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить страховые премии в сумму кредита;
Особые ограничения
- может потребоваться поручительство физического лица;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- требуется поручительство супруга/супруги в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода;
- подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости мотоцикла и сумме кредита не более 1,5 млн. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости мотоцикла и сумме кредита не более 3 млн рублей
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Дата актуализации
11.02.2019 13:12