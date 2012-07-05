3asy Ride

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства мотоцикл

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель BMW

Возраст транспортного средства 2016-2018 года выпуска

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 135 000—2 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 7—12,5%

в зависимости от подтверждения дохода; + 3 п. п. без оформления полиса каско

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Программа распространяется на весь модельный ряд новых мотоциклов BMW 2016—2018 года выпуска. Действует до 31 марта 2019 г.

Возможно кредитование с остаточным платежом в размере 30—55% от стоимости мотоцикла.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; низкая ставка; первоначальный взнос от 10%; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; небольшой срок кредитования Особые ограничения при кредитовании без подтверждения дохода первоначальный взнос - от 40%; при покупке заемщиком полиса личного страхования возможно кредитование без КАСКО с повышением ставки на 3 п. п.

Дата актуализации 07.02.2019 14:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «3asy Ride» в 1 городе России

Справочная информация ООО «БМВ Банк» Адрес 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-02-69 — единая справочная служба

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