Harley-Davidson
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
мотоцикл
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
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Марка, модель
Harley-Davidson
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
без подтверждения дохода до 2 млн рублей
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Минимальный первоначальный взнос
25%
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Cтавка по кредиту
16,8%
в зависимости от способа подтверждения дохода
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—75 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
- рассмотрение заявки - 16 минут
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- без подтверждения дохода первоначальный взнос от 30%, сумма кредита - до 2 млн рублей
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Дата актуализации
13.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Harley-Davidson» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
в вашем городе
Москва
8 (495) 644-33-44