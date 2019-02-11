На приобретение автомобиля (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства отечественного производства — не более 5 лет; иностранного производства — не более 7 лет

Срок кредита до 3 лет

шаг - 1 год

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

до 90% от стоимости автомомбиля

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 17—22%

зависит от первоначального взноса, срока кредита, пробега автомобиля и возраста автомобиля; — 2 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше двух лет; — 1 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше трех лет

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент возврата кредита по договору

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность приобретения авто у частного лица; не требуется страхование КАСКО Минусы требуется поручительство супруга(-ги) при наличии; требуется постоянная регистрация по месту получения кредита; высокая ставка Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше двух лет; ставка ниже на 1 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше трех лет

Дата актуализации 11.02.2019 11:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение автомобиля (без КАСКО)» в 6 городах России

Справочная информация АО «Кемеровский социально-инновационный банк» Адрес 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12 ОГРН 1024200001891 Отделения и банкоматы в вашем городе Кемерово Отделения 2 посмотреть на карте Телефоны (3842) 36-90-90

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