Автолайт на новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 13—13,5%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; при приобретении авто категории «С» ставка выше на 1 п. п.; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.; при наличии положительной кредитной истории ставка ниже на 0,5 п. п.

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 20 лет—65 лет

на дату окончания срока действия кредитного договора

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; учитывается совокупный доход супругов, если супруги являются солидарными заемщиками; возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита; возможно оформить автомобиль на близкого родственника; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; личное страхование не влияет на ставку; в качестве первоначального взноса может быть засчитана стоимость автомобиля, сдаваемого в trade-in; низкая ставка Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная или временная (на срок не менее срока кредита) регистрация в регионе присутствия банка Особые ограничения при приобретении автомобиля категории "С" ставка выше на 1 п. п.; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.; при наличии положительной кредитной истории ставка ниже на 0,5 п.п.

Дата актуализации 05.02.2019 17:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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