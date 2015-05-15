Стандарт на новый автомобиль (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 600 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
15—15,5%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; −3 п. п. при первоначальном взносе от 50%; при приобретении авто категории «С» ставка выше на 1 п. п.; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
20 лет—65 лет
на дату окончания срока действия кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- учитывается совокупный доход супругов, если супруги являются солидарными заемщиками;
- возможно оформить автомобиль на близкого родственника;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- не требуется страхование КАСКО;
- личное страхование не влияет на ставку;
- в качестве первоначального взноса может быть засчитана стоимость автомобиля, сдаваемого в trade-in
Особые ограничения
- первоначальный взнос - от 40%;
- требуется постоянная или временная (на срок не менее срока кредита) регистрация в регионе присутствия банка
- ставка ниже на 3 п. п. при первоначальном взносе более 50%;
- при первоначальном взносе более 40% подтверждение дохода не требуется;
- при приобретении автомобиля категории "С" ставка выше на 1 п. п.;
- для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.
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Дата актуализации
05.02.2019 17:23