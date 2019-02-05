Премиум на новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

определяется на основании оценки платежеспособности заемщика; стоимость автомобиля — от 2 млн руб.

Минимальный первоначальный взнос 40%

Cтавка по кредиту 14,5—15,5%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 3 п. п. при первоначальном взносе более 50%; при приобретении авто категории «С» ставка выше на 1 п. п.; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 20 лет—65 лет

на дату окончания срока действия кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; длительный срок кредитования; максимальная сумма кредита не ограничена; учитывается совокупный доход супругов, если супруги являются солидарными заемщиками; возможно оформить автомобиль на близкого родственника; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку; в качестве первоначального взноса может быть засчитана стоимость автомобиля, сдаваемого в trade-in Минусы первоначальный взнос - от 40%; требуется постоянная или временная (на срок не менее срока кредита) регистрация в регионе присутствия банка Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при первоначальном взносе более 50%; при первоначальном взносе более 40% и сумме кредита до 3 млн рублей подтверждение дохода не требуется; при приобретении автомобиля категории "С" ставка выше на 1 п. п.; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.

Дата актуализации 05.02.2019 17:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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