Автолайт на подержанный автомобиль
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Возраст транспортного средства
до 10 лет на дату окончания срока действия кредитного договора
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Срок кредита
до 5 лет
до 4 лет для ТС китайского производства
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
14—14,5%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.; при наличии положительной кредитной истории ставка ниже на 0,5 п. п.
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
20 лет—65 лет
на дату окончания срока действия кредитного договора
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность приобретения авто у частного лица;
- учитывается совокупный доход супругов, если супруги являются солидарными заемщиками;
- возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- возможно оформить автомобиль на близкого родственника;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- личное страхование не влияет на ставку;
- низкая ставка;
- наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная или временная (на срок не менее срока кредита) регистрация в регионе присутствия банка;
- первоначальный взнос - от 30%
- срок кредита для ТС китайского производства - до 4 лет;
- при приобретении автомобиля категории "С" ставка выше на 1 п. п.;
- для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.;
- при наличии положительной кредитной истории ставка ниже на 0,5 п.п.
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Дата актуализации
05.02.2019 17:23