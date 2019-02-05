Автолайт на подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Возраст транспортного средства до 10 лет на дату окончания срока действия кредитного договора

Срок кредита до 5 лет

до 4 лет для ТС китайского производства

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 40%

Cтавка по кредиту 19—19,5%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 5 п. п. при первоначальном взносе более 60%; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.; при наличии положительной кредитной истории ставка ниже на 0,5 п. п.

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 20 лет—65 лет

на дату окончания срока действия кредитного договора

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; возможность приобретения авто у частного лица; учитывается совокупный доход супругов, если супруги являются солидарными заемщиками; возможно оформить автомобиль на близкого родственника; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку; наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций Минусы требуется постоянная или временная (на срок не менее срока кредита) регистрация в регионе присутствия банка; первоначальный взнос - от 40% Особые ограничения срок кредита для ТС китайского производства - до 4 лет; ставка ниже на 5 п. п. при первоначальном взносе более 60%; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.; при наличии положительной кредитной истории ставка ниже на 0,5 п. п.

Дата актуализации 05.02.2019 17:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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