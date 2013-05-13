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Дальневосточный Банк, автокредит

Стандарт на подержанный автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Возраст транспортного средства
    до 10 лет на дату окончания срока действия кредитного договора
  • Срок кредита
    до 5 лет
    до 4 лет для ТС китайского производства
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 600 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    25%
  • Cтавка по кредиту
    13—13,5%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    20 лет—65 лет
    на дату окончания срока действия кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • низкая ставка;
    • возможность приобретения авто у частного лица;
    • учитывается совокупный доход супругов, если супруги являются солидарными заемщиками;
    • возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • возможно оформить автомобиль на близкого родственника;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная или временная (на срок не менее срока кредита) регистрация в регионе присутствия банка
    Особые ограничения
    • срок кредита для ТС китайского производства - до 4 лет;
    • при первоначальном взносе более 40% подтверждение дохода не требуется;
    • для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандарт на подержанный автомобиль» в 24 городах России

Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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