Премиум на подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Возраст транспортного средства до 10 лет на дату окончания срока действия кредитного договора

Срок кредита до 7 лет

до 4 лет для ТС китайского производства

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

определяется на основании оценки платежеспособности заемщика

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 12,5—13%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 20 лет—65 лет

на дату окончания срока действия кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; низкая ставка; возможность приобретения авто у частного лица; длительный срок кредитования; максимальная сумма кредита не ограничена; учитывается совокупный доход супругов, если супруги являются солидарными заемщиками; возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита; возможно оформить автомобиль на близкого родственника; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; личное страхование не влияет на ставку; наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная или временная (на срок не менее срока кредита) регистрация в регионе присутствия банка Особые ограничения срок кредита для ТС китайского производства - до 4 лет; при первоначальном взносе более 40% и сумме кредита до 3 млн рублей подтверждение дохода не требуется; для сотрудников бюджетных организаций ставка ниже — до 0,5 п. п.

Дата актуализации 05.02.2019 17:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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