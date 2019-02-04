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Владбизнесбанк, автокредит

Прочий транспорт (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • мотоцикл
    • коммерческий автомобиль
    • мототранспорт
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    15—18%
    определяется индивидуально
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—75 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Кредит предоставляется на приобретение транспорта категорий A, C, D, E и спецтехники.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • предоставляется пенсионерам и ИП;
    • крупная сумма кредита;
    • длительный срок кредитования;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • возраст заемщика до 75 лет;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
    Минусы
    • требуется поручительство физ.лица и (или) ИП и (или) юр.лица;
    • при отсутствии поручителя требуется личное страхование
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке;
    • возможен дополнительный залог недвижимости или транспорта
  • Дата актуализации
    04.02.2019 17:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Прочий транспорт (без КАСКО)» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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