На подержанные автомобили

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Возраст транспортного средства для иномарок — до 7 лет на момент выдачи кредита и до 10 лет на момент окончания кредита, для отечественных ТС — до 5 лет на момент выдачи кредита и до 8 лет на момент окончания кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

для отечественных ТС - до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 16,5—18,5%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; + 2 п. п. без согласия супруга(-и); + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды; + 5 п. п. при нарушении разрешенного использования залогового автомобиля

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 24 года—65 лет

для женщин до 60 лет (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Программа действует для подержанных автомобилей отечественного и иностранного производства, в т. ч. собранных в РФ, за исключением автомобилей китайского и индийского производства, а также китайских и индийских марок, произведенных на территории РФ (определяется по стране происхождения согласно ПТС).

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы предоставляется ИП; возможность включить стоимость КАСКО и доп. оборудования в сумму кредита при первоначальном взносе - от 30%; погашение кредита дифференцированными платежами; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; требуется согласие супруга(и) на получение кредита; требуется регистрация и место работы в регионе выдачи кредита; требуется заключение договора банковского счета Особые ограничения ставка выше на 2 п. п. без согласия супруга(-и); ставка выше на 5 п. п. при нарушении разрешенного использования залогового автомобиля; ставка выше на 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; ставка выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; ставка выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды; мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет; до оформления кредита с заемщика взимается единовременный платеж в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в Региональную общественную организацию «Татарстанское Республиканское объединение ветеранов безопасности дорожного движения

Дата актуализации 31.01.2019 14:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанные автомобили» в 3 городах России

Справочная информация АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк» Адрес 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23 ОГРН 1021600000256 Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 42 Банкоматы 60 посмотреть на карте Телефоны (843) 299-11-11

536