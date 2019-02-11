Рефинансирование
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
иностранный новый
-
Срок кредита
до 7 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
100 000—6 500 000
-
Минимальный первоначальный взнос
15%
-
Cтавка по кредиту
18%
— 1 п. п. при наличии личного страхования
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
не требуется
-
Стаж работы на последнем месте
3 месяца
-
Стаж работы общий
0,5 лет
-
Особые условия
Погашение — аннуитет. Старый автомобиль, находящийся в залоге у ЮниКредит Банка или стороннего банка, принимается дилером по системе trade-in. При этом стоимость старого автомобиля принимается в расчет первоначального взноса по кредиту на покупку нового автомобиля.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить страховые премии в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- может потребоваться поручительство физ. лица;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- кредит приобретения нового автомобиля и погашения задолженности по действующему автокредиту в ЮниКредит Банке или стороннем банке;
- ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования;
- максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя;
- подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 920 тыс. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей;
- максимальная сумма кредита не должна превышать 90% стоимости приобретаемого автомобиля при первоначальном взносе менее 30%; 75% стоимости приобретаемого автомобиля при первоначальном взносе не менее 30%
-
Дата актуализации
11.02.2019 15:40