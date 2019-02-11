Рефинансирование (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—6 500 000

при первоначальном взносе менее 20% максимальная сумма кредита 2 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 21%

— 1 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Погашение — аннуитет. Старый автомобиль, находящийся в залоге у ЮниКредит Банка или стороннего банка, принимается дилером по системе trade-in. При этом стоимость старого автомобиля принимается в расчет первоначального взноса по кредиту на покупку нового автомобиля.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита; не требуется страхование КАСКО Минусы может потребоваться поручительство физ. лица; повышенная ставка при отсутствии личного страхования; высокая ставка Особые ограничения кредит приобретения нового автомобиля и погашения задолженности по действующему автокредиту в ЮниКредит Банке или стороннем банке; ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования; максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 1,5 млн. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 3 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей; максимальная сумма кредита не должна превышать 90% стоимости приобретаемого автомобиля при первоначальном взносе менее 30%; 75% стоимости приобретаемого автомобиля при первоначальном взносе не менее 30%

Дата актуализации 11.02.2019 15:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Рефинансирование (без КАСКО)» в 34 городах России

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