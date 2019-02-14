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Балтинвестбанк, автокредит

Подержанный автомобиль у официального дилера

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 15 лет на дату погашения для иномарок (за исключением автомобилей китайских, индийских, украинских и узбекских марок); до 9 лет — для отечественных авто
  • Срок кредита
    2 года—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
    не более 90% от стоимости автомобиля; до 2 млн рублей при первоначальном взносе менее 30%; до 1,5 млн рублей для автомобилей отечественного производства, индийских, украинских, и узбекских марок
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    17,2—18,2%
    зависит от первоначального взноса, вида и типа ТС; + 1 п. п. без подтверждения дохода и занятости
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    22 года—60 лет
    для женщин, от 25 до 65 лет для мужчин; на момент окончания срока действия договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • рассмотрение заявки - 1 рабочий день;
    • возможность привлечения созаемщика, в случае если заемщик не соответствует требованиям банка;
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется наличие постоянной регистрации и осуществление трудовой деятельности в регионах, одобренных банком для кредитования
    Особые ограничения
    • ставка выше на 1 п. п. при отсутствии документов, подтверждающих доход;
    • сумма кредита до 1,5 млн рублей для автомобилей отечественного производства, индийских, украинских, и узбекских марок
  • Дата актуализации
    14.02.2019 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанный автомобиль у официального дилера» в 1 городе России

Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
Адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
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Телефоны
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