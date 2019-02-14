Подержанный автомобиль у официального дилера

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 15 лет на дату погашения для иномарок (за исключением автомобилей китайских, индийских, украинских и узбекских марок); до 9 лет — для отечественных авто

Срок кредита 2 года—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

не более 90% от стоимости автомобиля; до 2 млн рублей при первоначальном взносе менее 30%; до 1,5 млн рублей для автомобилей отечественного производства, индийских, украинских, и узбекских марок

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 17,2—18,2%

зависит от первоначального взноса, вида и типа ТС; + 1 п. п. без подтверждения дохода и занятости

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—60 лет

для женщин, от 25 до 65 лет для мужчин; на момент окончания срока действия договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; рассмотрение заявки - 1 рабочий день; возможность привлечения созаемщика, в случае если заемщик не соответствует требованиям банка; длительный срок кредитования Минусы требуется страхование КАСКО; требуется наличие постоянной регистрации и осуществление трудовой деятельности в регионах, одобренных банком для кредитования Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. при отсутствии документов, подтверждающих доход; сумма кредита до 1,5 млн рублей для автомобилей отечественного производства, индийских, украинских, и узбекских марок

Дата актуализации 14.02.2019 10:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Подержанный автомобиль у официального дилера» в 1 городе России

Справочная информация ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» Адрес 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Санкт-Петербург Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-93-93 — единая справочная служба

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