Автокредит-Бонус

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 2 000 000

но не более 80% стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 11,5—12,5%

+ 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент окончания кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Кредит предоставляется на покупку нового автомобиля у юридического лица, индивидуального предпринимателя и подержанного транспортного средства у физического лица. В отделениях банка в г. Орле, г. Воронеже и г. Белгороде действуют пониженные процентные ставки на 0,3 процентных пункта.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; рассмотрение заявки до 2 часов; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; страхование КАСКО оформляется по желанию заемщика; возможность включить в сумму кредита стоимость страховых премий Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; возможно оформить автомобиль в собственность третьего лица, при этом обязательно его привлечение в качестве созаемщика; заемщик обязан заключить один из договоров страхования по своему усмотрению: страхование КАСКО автомобиля в соответствии с условиями, установленными банком / страхование жизни и здоровья/ страхование КАСКО и страхование жизни и здоровья; ставка выше на 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней

Дата актуализации 04.02.2019 14:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит-Бонус» в 12 городах России

Справочная информация ПАО «Курский промышленный банк» Адрес 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13 ОГРН 1024600001458 Отделения и банкоматы в вашем городе Курск Отделения 17 Банкоматы 42 посмотреть на карте Телефоны (4712) 70-37-03

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