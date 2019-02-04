Автокредит-Бонус
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 2 000 000
но не более 80% стоимости автомобиля
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
11,5—12,5%
+ 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Кредит предоставляется на покупку нового автомобиля у юридического лица, индивидуального предпринимателя и подержанного транспортного средства у физического лица. В отделениях банка в г. Орле, г. Воронеже и г. Белгороде действуют пониженные процентные ставки на 0,3 процентных пункта.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- подтверждение дохода не требуется;
- рассмотрение заявки до 2 часов;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- страхование КАСКО оформляется по желанию заемщика;
- возможность включить в сумму кредита стоимость страховых премий
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- возможно оформить автомобиль в собственность третьего лица, при этом обязательно его привлечение в качестве созаемщика;
- заемщик обязан заключить один из договоров страхования по своему усмотрению: страхование КАСКО автомобиля в соответствии с условиями, установленными банком / страхование жизни и здоровья/ страхование КАСКО и страхование жизни и здоровья;
- ставка выше на 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней
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Дата актуализации
04.02.2019 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит-Бонус» в 12 городах России
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
1024600001458
в вашем городе
Курск
(4712) 70-37-03