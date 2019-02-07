Peugeot ставка

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Peugeot

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 5—10%

зависит от первоначального взноса, срока кредита и модели авто; 5% годовых- действует при первоначальном взносе 50% и сроке кредита от 1 до 3-х лет

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

базовые требования от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Программа действует для моделей Peugeot 408, 308, 2008, 3008,508,5008, Traveller, Partner Tepee, Partner Fourgon, Expert, Boxer.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; низкая ставка; альтернативные способы подтверждения дохода; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн. рублей; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при минимальном первоначальном взносе от 40% и максимальной сумме равной 600 000 руб 5% годовых-действует при первоначальном взносе 50% и сроке кредита от 1 до 3-х лет

Дата актуализации 07.02.2019 17:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Peugeot ставка» в 1 городе России

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