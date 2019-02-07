Peugeot с остаточным платежом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Peugeot

Срок кредита 5 лет

с возможностью погашения кредита спустя 2 - 4 года путем уплаты остаточного платежа

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 12%

зависит от первоначального взноса, срока кредита и модели авто

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

базовые требования от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; альтернативные способы подтверждения дохода; личное страхование не влияет на ставку Минусы первоначальный взноса - от 25%; требуется страхование КАСКО Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн. рублей; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; размер остаточного платежа варьируется от 5% до 50% % от стоимости автомобиля; варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; автоматическая пролонгация кредита на срок до 5 лет; программа действует для моделей Peugeot 408, 308, 2008, 3008,508,5008, Traveller, Partner Tepee, Partner Fourgon, Expert, Boxer; возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при минимальном первоначальном взносе от 40% и максимальной сумме равной 600 000 руб

Дата актуализации 07.02.2019 17:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Peugeot с остаточным платежом» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Банк ПСА Финанс РУС» Адрес 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (800) 234-50-07 — звонок по России бесплатный (495) 287-85-00

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