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Банк ПСА Финанс Рус, автокредит

Citroen Умный

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    Citroen
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    25%
  • Cтавка по кредиту
    5—10%
    зависит от первоначального взноса, срока кредита и модели авто; 5% годовых-действует при первоначальном взносе 50% и сроке кредита от 1 до 3-х лет
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    базовые требования от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита)
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Программа действует для моделей Citroen C4 Sedan,C3 Aircross, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, Berlingo Multispace, Berlingo, Spacetourer, Jumpy, Jumper.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • низкая ставка;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн. рублей;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при минимальном первоначальном взносе от 40% и максимальной сумме равной 600 000 руб
    • 5% годовых-действует при первоначальном взносе 50% и сроке кредита от 1 до 3-х лет
  • Дата актуализации
    07.02.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Citroen Умный» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Банк ПСА Финанс РУС»
Адрес
105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(800) 234-50-07 — звонок по России бесплатный
(495) 287-85-00

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