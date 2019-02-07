Специальный Citroen C4 Sedan

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Citroen

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 5—13%

зависит от первоначального взноса и срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

базовые требования от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; альтернативные способы подтверждения дохода; наличие личного страхование не влияет на процентную ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн. рублей; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при минимальном первоначальном взносе от 40% и максимальной сумме равной 600 000 руб

Дата актуализации 07.02.2019 17:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Специальный Citroen C4 Sedan» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Банк ПСА Финанс РУС» Адрес 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (800) 234-50-07 — звонок по России бесплатный (495) 287-85-00

1 690