Стандартный на новый автомобиль (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
- Citroen
- Peugeot
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
17,9%
зависит от срока кредита
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
базовые требования от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита)
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- первоначальный взнос - от 10%;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется страхование КАСКО;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- высокая ставка
- подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн. рублей;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при минимальном первоначальном взносе от 40% и максимальной сумме равной 600 000 руб
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Дата актуализации
07.02.2019 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандартный на новый автомобиль (без КАСКО)» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Банк ПСА Финанс РУС»
105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1
в вашем городе
Москва
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