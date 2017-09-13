Стандартный на подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства до 7 лет на момент получения кредита, до 9 лет на момент окончания кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 13—17,9%

зависит от срока кредита, возраста автомобиля, марки и модели авто

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

базовые требования от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Программа действует на ограниченный список автомобилей. Марки и модели автомобилей, участвующих в программе, уточняйте на сайте банка.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включения страховой премии в сумму кредита; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн. рублей; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при минимальном первоначальном взносе от 40% и максимальной сумме кредита равной 400 000 руб

Дата актуализации 07.02.2019 17:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Стандартный на подержанный автомобиль» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Банк ПСА Финанс РУС» Адрес 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (800) 234-50-07 — звонок по России бесплатный (495) 287-85-00

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