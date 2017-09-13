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Банк ПСА Финанс Рус, автокредит

Стандартный на подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 5 лет на момент получения кредита, до 9 лет на момент окончания кредита
  • Срок кредита
    1 год—8 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—1 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    13—17,9%
    зависит от срока кредита, возраста автомобиля, марки и модели авто
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    базовые требования от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита)
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Программа действует на ограниченный список автомобилей. Марки и модели автомобилей, участвующих в программе, уточняйте на сайте банка.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включения страховой премии в сумму кредита;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн. рублей;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при минимальном первоначальном взносе от 40% и максимальной сумме кредита равной 400 000 руб
  • Дата актуализации
    07.02.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандартный на подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Банк ПСА Финанс РУС»
Адрес
105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(800) 234-50-07 — звонок по России бесплатный
(495) 287-85-00

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