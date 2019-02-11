АвтоПремьер

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Audi BMW Infiniti Jaguar Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Nissan Porshe Toyota Volkswagen Volvo

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—7 000 000

стоимость приобретаемого автомобиля — от 2,5 млн руб. до 10 млн руб.

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 9,9—10,6%

зависит от первоначального взноса; — 2 п. п. при наличии личного страхования для кредитов до 3 млн; — 0,2 п. п. при получении зарплаты на счет банка и банков-партнеров; — 0,2 п. п. при наличии положительной истории в банке

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

к моменту погашения крдита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Кредит предоставляется на приобретение нового легкового автомобиля у официальных дилеров марок: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Land Rover, Jaguar, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Volvo, Mazda. Также возможна выдача кредита с остаточным платежом в размере 20% от стоимости автомобиля при первоначальном взносе от 30%. Ставка составит 11% годовых.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; низкая ставка; возможность оформления индивидуальным предпринимателям; при первоначальном взносе от 40% стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможна отсрочка первого платежа по кредиту до 6 месяцев Минусы требуется страхование КАСКО; первоначальный взнос - от 30%; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования для кредитов до 3 млн; ставка ниже на 0,2 п. п. при наличии положительной истории в банке; подтверждение дохода не требуется при условии предоставления документов подтверждающих наличие активов в собственности заемщика и/или его супруги(а); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; залог автомобиля можно заменить на залог недвижимости или имущественных прав; ставка ниже на 0,2 п. п. при получении зарплаты на счет банка, Челиндбанка, Сбербанка, ВТБ банк, Газпромбанка,Кредит Урал Банк, банка "Уралсиб", Райффазенбанка, ЮниКредитбанка, Абсолют банка, АкБарс банка, банка ВТБ, Почта банка

Дата актуализации 11.02.2019 15:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «АвтоПремьер» в 13 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк» Адрес 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8 ОГРН 1027400001650 Отделения и банкоматы в вашем городе Челябинск Отделения 59 Банкоматы 119 посмотреть на карте Телефоны (351) 268-00-88

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