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Сетелем Банк, автокредит

Партнерский (FAW)

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    FAW
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
    без подтверждения дохода до 1,5 млн рублей
  • Минимальный первоначальный взнос
    25%
  • Cтавка по кредиту
    16,8%
    зависит от первоначального взноса, срока кредита и пакета предоставленных документов
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—75 лет
    на дату окончания срока кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • не требуется
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
    • рассмотрение заявки - 15 минут
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • без подтверждения дохода сумма кредита - до 1,5 млн рублей, первоначальный взнос - от 30%;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    13.02.2019 13:30
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Партнерский (FAW)» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 (495) 644-33-44

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