Автопартнер
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
до 1,5 млн рублей для ИП
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
14,9—15,9%
зависит от первоначального взноса; − 3 п. п. при наличии личного страхования; − 4 п. п. при наличии GAP-страхования; при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Особые условия
Программа действует при покупке автомобиля в холдингах-партнерах банка: Авилон, Автоспеццентр, Агат, БЦР Моторс, Вагнер, Дакар, Евросиб, Интеркар, Кан Авто, Ключ Авто, Мега Авто, Мэйджор, Независимость, Рольф, ТрансТехСервис, Юг авто.
Также возможно получение кредита с остаточным платежом, равным 20—40% от стоимости автомобиля.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- возможно включение стоимости КАСКО за первый год в сумму кредита;
- рассмотрение заявки в течение 1 рабочего дня;
- возможность предоставления ИП;
- возможно оформить автомобиль в собственность ближайшего родственника
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- для мужчин в возрасте до 24 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке;
- при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка ниже на 4 п. п. при наличии GAP-страхования;
- максимальная сумма кредита для ИП - 1,5 млн рублей
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Дата актуализации
14.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автопартнер» в 151 городе России
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
в вашем городе
Москва
8 800 250-57-57
— единая справочная служба