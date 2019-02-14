Автопартнер

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 1,5 млн рублей для ИП

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,9—15,9%

зависит от первоначального взноса; − 3 п. п. при наличии личного страхования; − 4 п. п. при наличии GAP-страхования; при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Программа действует при покупке автомобиля в холдингах-партнерах банка: Авилон, Автоспеццентр, Агат, БЦР Моторс, Вагнер, Дакар, Евросиб, Интеркар, Кан Авто, Ключ Авто, Мега Авто, Мэйджор, Независимость, Рольф, ТрансТехСервис, Юг авто.

Также возможно получение кредита с остаточным платежом, равным 20—40% от стоимости автомобиля.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; возможно включение стоимости КАСКО за первый год в сумму кредита; рассмотрение заявки в течение 1 рабочего дня; возможность предоставления ИП; возможно оформить автомобиль в собственность ближайшего родственника Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения для мужчин в возрасте до 24 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке; при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 4 п. п. при наличии GAP-страхования; максимальная сумма кредита для ИП - 1,5 млн рублей

Дата актуализации 14.02.2019 12:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автопартнер» в 151 городе России

Справочная информация ПАО «Банк Уралсиб» Адрес 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 Сайт www.uralsib.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 32 Банкоматы 73 посмотреть на карте Телефоны 8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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