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РНКБ, автокредит

Автостандарт

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    для подержанных иностранных автомобилей возраст — не более 7 лет (не более 4-х лет для автомобилей российских, китайских и индийских марок)
  • Срок кредита
    6 мес.—7 лет
    до 5 лет для автомобилей марок производства стран СНГ, китайского и индийского производства, а также на подержанные автомобили
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    150 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    12—14%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    от 21 года
    до 67 лет на дату погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок кредитования;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется фактическое проживание и занятость на территории р. Крым и г. Севастополь
    Особые ограничения
    • минимальный размер заработной платы (без учета доп. дохода) - 10 тыс. рублей;
    • максимальный срок кредита для автомобилей марок производства стран СНГ, китайского и индийского производства, а также на подержанные автомобили до 5 лет;
    • для подержанных иностранных автомобилей возраст - не более 7 лет (не более 4-х лет для автомобилей российских, китайских и индийских марок);
    • требуется согласие супруги/супруга на заключение кредитного договора, если супруг/супруга заемщика не является созаемщиком в сделке
  • Дата актуализации
    06.02.2019 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автостандарт» в 47 городах России

Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
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