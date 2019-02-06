Автостандарт
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
для подержанных иностранных автомобилей возраст — не более 7 лет (не более 4-х лет для автомобилей российских, китайских и индийских марок)
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Срок кредита
6 мес.—7 лет
до 5 лет для автомобилей марок производства стран СНГ, китайского и индийского производства, а также на подержанные автомобили
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
150 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
12—14%
зависит от первоначального взноса и срока кредита
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
от 21 года
до 67 лет на дату погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок кредитования;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется фактическое проживание и занятость на территории р. Крым и г. Севастополь
- минимальный размер заработной платы (без учета доп. дохода) - 10 тыс. рублей;
- максимальный срок кредита для автомобилей марок производства стран СНГ, китайского и индийского производства, а также на подержанные автомобили до 5 лет;
- для подержанных иностранных автомобилей возраст - не более 7 лет (не более 4-х лет для автомобилей российских, китайских и индийских марок);
- требуется согласие супруги/супруга на заключение кредитного договора, если супруг/супруга заемщика не является созаемщиком в сделке
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Дата актуализации
06.02.2019 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автостандарт» в 47 городах России
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
в вашем городе
Москва
8 800 234-27-27
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