Автолайт

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства для подержанных иностранных автомобилей возраст — не более 7 лет (не более 4-х лет для автомобилей российских, китайских и индийских марок)

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 14,5%

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 21 года

до 66 лет на дату погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы личное страхование не влияет на ставку; подтверждение дохода не требуется Минусы требуется страхование КАСКО; требуется фактическое проживание и занятость на территории р. Крым и г. Севастополь Особые ограничения минимальный размер заработной платы ( без учета доп. дохода) - 10 тыс. рублей; для подержанных иностранных автомобилей возраст - не более 7 лет (не более 4-х лет для автомобилей российских, китайских и индийских марок); требуется согласие супруги/супруга на заключение кредитного договора, если супруг/супруга заемщика не является созаемщиком в сделке

Дата актуализации 06.02.2019 12:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автолайт» в 47 городах России

Справочная информация ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» Адрес 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 234-27-27 — звонок по России бесплатный

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