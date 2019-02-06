Автолайт (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства для подержанных иностранных автомобилей возраст — не более 7 лет (не более 4-х лет для автомобилей российских, китайских и индийских марок)

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 16,5%

Возраст заёмщика от 21 года

до 66 лет на дату погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы личное страхование не влияет на ставку; подтверждение дохода не требуется; страхование КАСКО не требуется Минусы требуется фактическое проживание и занятость на территории р. Крым и г. Севастополь Особые ограничения минимальный размер заработной платы ( без учета доп. дохода) - 10 тыс. рублей; для подержанных иностранных автомобилей возраст - не более 7 лет (не более 4-х лет для автомобилей российских, китайских и индийских марок); требуется согласие супруги/супруга на заключение кредитного договора, если супруг/супруга заемщика не является созаемщиком в сделке

Дата актуализации 06.02.2019 12:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автолайт (без КАСКО)» в 47 городах России

Справочная информация ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» Адрес 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 234-27-27 — звонок по России бесплатный

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