Ford Credit (Ford Transit, Ford Transit Custom, Ford Tourneo Custom)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Ford

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

без подтверждения дохода до 2 млн руб.

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 16,5%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Особые условия Программа действует на автомобили Ford Transit, Ford Transit Custom, Ford Tourneo Custom.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие комиссий; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; высокая ставка Особые ограничения сумма кредита без подтверждения дохода до 2 млн. руб., первоначальный взнос от 30%

Дата актуализации 13.02.2019 12:35 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Ford Credit (Ford Transit, Ford Transit Custom, Ford Tourneo Custom)» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Сетелем Банк» Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 (495) 644-33-44

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