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Сетелем Банк, автокредит

Ford Credit (подержанный без КАСКО)

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Марка, модель
    Ford
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    1 год—4 года
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
    без подтверждения дохода до 1,5 млн руб.
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    20,5—21%
    зависит от первоначального взноса, срока кредита, модели автомобиля, пакета предоставленных документов
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—75 лет
    на дату окончания срока кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • сумма кредита без подтверждения дохода до 1,5 млн. руб.
  • Дата актуализации
    13.02.2019 13:22
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Ford Credit (подержанный без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
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Телефоны
8 (495) 644-33-44

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