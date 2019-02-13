Ford Credit (подержанный без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Марка, модель Ford

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—4 года

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

без подтверждения дохода до 1,5 млн руб.

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 20,5—21%

зависит от первоначального взноса, срока кредита, модели автомобиля, пакета предоставленных документов

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; не требуется страхование КАСКО Минусы первоначальный взнос - от 30%; высокая ставка Особые ограничения сумма кредита без подтверждения дохода до 1,5 млн. руб.

Дата актуализации 13.02.2019 13:22 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Ford Credit (подержанный без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Сетелем Банк» Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 (495) 644-33-44

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