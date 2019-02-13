Ford Credit (подержанный без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Марка, модель
Ford
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
1 год—4 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
без подтверждения дохода до 1,5 млн руб.
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
20,5—21%
зависит от первоначального взноса, срока кредита, модели автомобиля, пакета предоставленных документов
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—75 лет
на дату окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- первоначальный взнос - от 30%;
- высокая ставка
- сумма кредита без подтверждения дохода до 1,5 млн. руб.
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Дата актуализации
13.02.2019 13:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Ford Credit (подержанный без КАСКО)» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
в вашем городе
Москва
8 (495) 644-33-44