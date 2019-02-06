Автоэкспресс — Авторынок Специальный Плюс (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 7 лет на дату последнего платежа по кредиту

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 350 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту от 19,9%

— 2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика от 18 лет

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Самара, Уфа, Омск, Красноярск, Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Тула, Воронеж, Кемерово, Новокузнецк, Пермь, Волгоград, Ростов-на-Дону.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; страхование КАСКО не требуется; небольшой первоначальный взнос Минусы банк не раскрывает требования к максимальному возрасту заемщика Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 12:53 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автоэкспресс — Авторынок Специальный Плюс (без КАСКО)» в 31 городе России

Справочная информация АО «Кредит Европа Банк» Адрес 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 24 Банкоматы 82 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-77-57 — единая справочная служба (495) 775-77-57

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