Авто возможность
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
шаг - 6 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
14—14,5%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 0,5 п. п. при наличии положительной кредитной истории (не менее шести месяцев за последние три года) в любом банке; + 3,5 п. п. при не выполнении обязательства об обеспечении страхования КАСКО в течение всего срока действия кредитного договора
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
от 21 года
до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Обязательное наличие 3-х контактных телефонных номеров — рабочего, домашнего и мобильного телефонов (в случае отсутствия домашнего телефона, обязательное предоставление мобильного или домашнего телефона родственника или коллеги по работе, который способен подтвердить личность и быть контактным лицом заемщика). Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке;
- ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии положительной кредитной
истории (не менее шести месяцев за последние три года) в любом
банке;
- стоимость страхования и дополнительного оборудования возможно включить в сумму кредита при первоначальном взносе - от 25%;
- ставка выше на 3,5 п. п. при не выполнении обязательства об обеспечении страхования КАСКО в течение всего срока действия кредитного договора
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Дата актуализации
06.02.2019 11:05