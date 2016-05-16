Авто возможность для работников бюджетной сферы (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16—16,5%

зависит от срока кредита

Возраст заёмщика от 21 года

до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Обязательное наличие 3-х контактных телефонных номеров — рабочего, домашнего и мобильного телефонов (в случае отсутствия домашнего телефона, обязательное предоставление мобильного или домашнего телефона родственника или коллеги по работе, который способен подтвердить личность и быть контактным лицом заемщика).

Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы страхование КАСКО не требуется; крупная сумма кредита; личное страхование не влияет на ставку Особые ограничения кредит действует для сотрудников бюджетной сферы (состав группы утверждается Приказом Банка); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке; стоимость дополнительного оборудования возможно включить в сумму кредита при первоначальном взносе - от 25%

Дата актуализации 06.02.2019 11:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Авто возможность для работников бюджетной сферы (без КАСКО)» в 49 городах России

Справочная информация АО «Акционерный Банк «Россия» Адрес 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А ОГРН 1027800000084 Сайт www.abr.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 10 Банкоматы 62 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-11-11 — единая справочная служба

1 210