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Россия, автокредит

Авто возможность для работников бюджетной сферы (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    16—16,5%
    зависит от срока кредита
  • Возраст заёмщика
    от 21 года
    до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Обязательное наличие 3-х контактных телефонных номеров — рабочего, домашнего и мобильного телефонов (в случае отсутствия домашнего телефона, обязательное предоставление мобильного или домашнего телефона родственника или коллеги по работе, который способен подтвердить личность и быть контактным лицом заемщика).
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • страхование КАСКО не требуется;
    • крупная сумма кредита;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Особые ограничения
    • кредит действует для сотрудников бюджетной сферы (состав группы утверждается Приказом Банка);
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке;
    • стоимость дополнительного оборудования возможно включить в сумму кредита при первоначальном взносе - от 25%
  • Дата актуализации
    06.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто возможность для работников бюджетной сферы (без КАСКО)» в 49 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
ОГРН
1027800000084
Сайт
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