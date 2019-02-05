На приобретение автотранспорта

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет на момент получения кредита для иномарок; до 7/5 лет для отечественных легковых/грузовых автомобилей

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 10 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,5—17,5%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 20 лет—63 года

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы предоставляется пенсионерам и ИП; крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; личное страхование не влияет на ставку Минусы срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней; требуется страхование КАСКО Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке; ставка выше на 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО

Дата актуализации 05.02.2019 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение автотранспорта» в 7 городах России

Справочная информация ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк» Адрес 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11 Отделения и банкоматы в вашем городе Великий Новгород Отделения 3 Банкоматы 7 посмотреть на карте Телефоны (8162) 50-11-01

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