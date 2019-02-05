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Новобанк, автокредит

На приобретение автотранспорта (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 10 лет на момент получения кредита для иномарок; до 7/5 лет для отечественных легковых/грузовых автомобилей
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    10 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    20—23,5%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита
  • Возраст заёмщика
    20 лет—63 года
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • предоставляется пенсионерам и ИП;
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней;
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автотранспорта (без КАСКО)» в 7 городах России

Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Адрес
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8162) 50-11-01

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