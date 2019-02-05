На приобретение автотранспорта (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 10 лет на момент получения кредита для иномарок; до 7/5 лет для отечественных легковых/грузовых автомобилей
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
10 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
20—23,5%
зависит от первоначального взноса и срока кредита
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Возраст заёмщика
20 лет—63 года
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- предоставляется пенсионерам и ИП;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- личное страхование не влияет на ставку;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней;
- высокая ставка
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке
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Дата актуализации
05.02.2019 17:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автотранспорта (без КАСКО)» в 7 городах России
Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
в вашем городе
Великий Новгород
(8162) 50-11-01