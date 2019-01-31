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Форштадт — Московский офис, автокредит

Классический на новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 000 000
    не более 90% от стоимости ТС
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    21,5%
    — 4 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—68 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможно привлечение супруга(и) в качестве солидарного заемщика и учета совокупного дохода обоих супругов;
    • небольшой первоначальный взнос;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • при наличии супруга(и) требуется его письменное согласие на передачу автомобиля в залог;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • при наличии личного страхования ставка ниже на 4 п. п.;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    31.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Классический на новый автомобиль (без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
Адрес
119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
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8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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