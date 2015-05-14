Новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—4 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14—15,5%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2—2,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. при нарушении обязательства по продлению срока действия договора страхования КАСКО

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—60 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы при первоначальном взносе от 30% возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита; предоставляется ИП; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; возможно оформление автомобиля на созаемщика; крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита; требуется страхование КАСКО Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 2-2,5 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 1 п. п. при нарушении обязательства по продлению срока действия договора страхования КАСКО

Дата актуализации 07.02.2019 11:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новый автомобиль» в 4 городах России

Справочная информация АО «Нижневолжский коммерческий банк» Адрес 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129 ОГРН 1026400001858 Отделения и банкоматы в вашем городе Саратов Отделения 8 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (8452) 34-43-44

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