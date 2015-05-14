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Нижневолжский Коммерческий Банк, автокредит

Новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—4 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    14—15,5%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2—2,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. при нарушении обязательства по продлению срока действия договора страхования КАСКО
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—60 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • при первоначальном взносе от 30% возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • предоставляется ИП;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • возможно оформление автомобиля на созаемщика;
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 2-2,5 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка выше на 1 п. п. при нарушении обязательства по продлению срока действия договора страхования КАСКО
  • Дата актуализации
    07.02.2019 11:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 4 городах России

Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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