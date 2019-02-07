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Нижневолжский Коммерческий Банк, автокредит

Подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 8/6 лет для иномарок/отечественных авто на дату погашения кредита
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    17,5—19,5%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Возраст заёмщика
    23 года—60 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • при первоначальном взносе от 40% возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • предоставляется ИП;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • возможно оформление автомобиля на созаемщика;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • страхование КАСКО не требуется
    Минусы
    • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
    • первоначальный взнос от 30%
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    07.02.2019 12:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 4 городах России

Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
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